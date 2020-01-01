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转型升级|工业创新
大数据|90后
大数据如何改变经济咨询服务行业
C&DT01/20 14:05
大数据将使经济学可调用的数据集规模极度扩大。经济学研究调用的一般是成千上万个时间点(一般最小的时间点是天)的数据，相对于大数据而言，这样的研究样本是很小的，所以经济学研究对研究者的统计学功力依赖很大。 >>
网络直播数据：300家平台超3亿用户 80%流量靠网红主播
数据发布01/19 17:17
截至2016年11月30日，全国共有31家网络直播公司完成36起融资，涉及总金额达108.32亿元。2016年内，视频直播平台的融资案例数不胜数，融资规模屡屡创出新高。 >>
链家网大数据平台枢纽——工具链
C&DT01/11 10:02
链家网于2015年成立大数据部门，随着2015年链家网发力线上业务，toB与toC业务齐头并进，数据需求量激增的情况也随之在2016年突显，数据量增至PB级。 >>
春运交通大数据：节前返乡客流高峰来得早且峰值高
C&DT01/06 10:36
预计2017年春运期间，全国旅客发送量将达到29.78亿人次，同比增长2.2%。其中，铁路、民航客运量增长较快，均达到10%左右。春运旅客出行方式中，铁路与公路仍是春运出行的主要方式。 >>
SIG：预计2018年全球民宿预订将达到1060亿美元
数据发布01/05 14:22
民宿的市场份额保持着稳定的增长势头，但增幅并没有许多人可能猜测的那样大。民宿的市场份额仅从2014年的16%（690亿美元）增长到2016年的18%（880亿美元）。 >>
大数据时代如何构建产品运营数据体系？
C&DT01/03 17:45
由于大数据的发展，互联网企业的产品数据管理体系相对于传统企业的产品数据体系有着更显著的差异和特色，由于产品功能多元化和产品更新迭代速度快，数据体系的构建更为复杂。 >>
汤森路透：2016年全球并购总额为3.6万亿美元
数据发布12/31 15:22
2016年全球并购总额为3.6万亿美元，比去年创纪录的4.37万亿美元降低了17%，但足以使2016年交易总额达到自2007年以来第二高的水平。推动并购活动的因素包括置身于不断整合的行业中的企业寻觅增长。 >>
商业数据挖掘的13种应用场景和主题
C&DT12/30 17:35
数据挖掘涉及到公司运营的方方面面，这包括对企业部门经营情况的评估、内部员工的管理、生产流程的监管、产品结构优化与新产品开发、财务成本优化、市场结构的分析和客户关系的管理。其中，关于客户与市场的数据分析是“重头戏”。 >>
52.8%的受访者对当前购票环境表示满意
数据发布12/28 10:33
52.8％的受访者对当前购票环境表示满意，较去年（28.7％）有了大幅增加。网站或手机App卡顿崩溃（53.8％）、车票信息刚出就售罄（45.0％）、验证码过于繁琐输入不正确（42.8％）是3个最常遇到的问题。 >>
亚马逊数据运营工具大汇总
C&DT12/28 10:52
数据运营是在亚马逊开店的卖家想要做好亚马逊必不可少的一个环节。而如果单靠人力去搜索、去整理、去归纳，不但会浪费大量时间，还有可能产生疏漏。 >>
2017年全球移动支付市场规模将达7800亿美元
数据发布12/28 10:26
2017年智能手机将以指纹识别为标准配备，手机指纹识别功能的搭载率将超过50%；此外虹膜识别由于其更高的安全性，正成为手机大厂开始投入的技术。 >>
从商业视角理解数据：数据科学家的思维之路
C&DT12/22 14:41
一开始建立的直觉将帮助我们下一阶段的数据探索工作。从变量上的直觉开始发挥作用了且变量之间存在关联，那下一个任务就是验证我们的直觉和假设。让我们看看接下来如何做到这一点。 >>
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