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大数据|90后
汤森路透：2016年全球并购总额为3.6万亿美元
数据发布12/31 15:22
2016年全球并购总额为3.6万亿美元，比去年创纪录的4.37万亿美元降低了17%，但足以使2016年交易总额达到自2007年以来第二高的水平。推动并购活动的因素包括置身于不断整合的行业中的企业寻觅增长。 >>
商业数据挖掘的13种应用场景和主题
C&DT12/30 17:35
数据挖掘涉及到公司运营的方方面面，这包括对企业部门经营情况的评估、内部员工的管理、生产流程的监管、产品结构优化与新产品开发、财务成本优化、市场结构的分析和客户关系的管理。其中，关于客户与市场的数据分析是“重头戏”。 >>
52.8%的受访者对当前购票环境表示满意
数据发布12/28 10:33
52.8％的受访者对当前购票环境表示满意，较去年（28.7％）有了大幅增加。网站或手机App卡顿崩溃（53.8％）、车票信息刚出就售罄（45.0％）、验证码过于繁琐输入不正确（42.8％）是3个最常遇到的问题。 >>
亚马逊数据运营工具大汇总
C&DT12/28 10:52
数据运营是在亚马逊开店的卖家想要做好亚马逊必不可少的一个环节。而如果单靠人力去搜索、去整理、去归纳，不但会浪费大量时间，还有可能产生疏漏。 >>
2017年全球移动支付市场规模将达7800亿美元
数据发布12/28 10:26
2017年智能手机将以指纹识别为标准配备，手机指纹识别功能的搭载率将超过50%；此外虹膜识别由于其更高的安全性，正成为手机大厂开始投入的技术。 >>
从商业视角理解数据：数据科学家的思维之路
C&DT12/22 14:41
一开始建立的直觉将帮助我们下一阶段的数据探索工作。从变量上的直觉开始发挥作用了且变量之间存在关联，那下一个任务就是验证我们的直觉和假设。让我们看看接下来如何做到这一点。 >>
爬虫技术——大数据时代的“宠儿”
C&DT12/22 14:24
数据背后所隐藏的巨大商业价值正开始被越来越多的企业所重视，越来越多的企业开始进入大数据市场，建立各种大数据入口，以获得更多更大的海量数据。那么问题来了，数据从何而来？ >>
楼市大数据：北京用户最关注200万以下的房子
数据发布12/16 13:33
11月北京新房市场商圈搜索情况显示，前三名分别是亦庄占比22.35%、廊坊占比15.02%、香河占比14.39%。从购房者关注度上看，分别位于北京东南侧的廊坊与香河已不相上下。 >>
你离数据科学家有多远？这些好习惯决定成败
C&DT12/15 14:40
在实际的数据分析过程中，数据可视化可以揭示很多insights：从选择什么样的模型，选择哪些feature建模，到如何分析与解释结果等。每一个数据科学家都应该熟悉面对不同的数据类型时，应该选择哪种图才能最好的揭示数据里蕴含的信息。 >>
Strategy Analytics：游戏和教育是最受欢迎的VR应用类别
数据发布12/14 13:58
游戏类应用在所有VR应用商城中最受欢迎，紧随其后的是教育类应用。 Steam应用商城拥有871个VR应用，有着最高的开发者支持。而Oculus Rift应用商城拥有最少的VR应用数，仅为192个。 >>
大数据时代 寻找企业数据变现之路
C&DT12/13 16:27
如今企业数据已经成为了新时期的数字石油，数据挖掘和数据分析已经成为企业核心竞争力。众多企业开始了“企业+大数据”的脚步，他们在应用的过程中也有疑问，数据很重要，但是数据如何去产生更大的价值？ >>
百亿美金公司Airbnb订单3倍增长的秘诀
C&DT12/06 13:43
数据驱动（Data Driven）的概念在国内有了很长时间了，但真正实现数据驱动的公司却少之又少。要做好精细化运营，需要用好数据，用数据来驱动运营和产品增长，而其中的关键则在于实现数据分析闭（循）环。 >>
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